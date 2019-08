Vådeskud: Sørgeligt vi mistede Morten Nielsen

Læserbrev: Jeg læste med stor interesse artiklen om Morten Nielsens sagnomspundne død, for jeg er årgang 1934 med historie som min store interesse - ikke mindst besættelsen, som jeg selv oplevede som københavnerdreng.

Men hvorledes døde frihedskæmperen? Ja, det vides jo ikke, men måske grundet noget med netop en vådeskudsulykke, som det desværre skete i min ungdom, hvor også andre mistede livet ved en fejl, når man afladte en pistol, og i ét tilfælde var det tæt på, at vi mistede en af mine spejderkammerater.

Vi var begge ulveunger - som juniorspejdere jo hed dengang - i den kendte 1. Vesterbro Trop, og hans storebror, der var en af vore rovere (dem over 18 år), var i en frihedskæmpergruppe, hvor han en aften sammen med nogle venner afprøvede en pistol i sit værelse. Her gik et skud gennem væggen til hans brors kammer, tæt hen over hovedet på denne, mens han lå og sov i sin seng, og endte i væggen overfor. Men hvordan det?

Desværre er det en "klassisk fejl", at når man skal aflade en pistol, skal man huske - efter at have taget magasinet ud - at der også er en patron i kammeret, som selvfølgelig skal tages ud, inden man trykker på aftrækkeren, men det glemte en af broderens venner.

Det oplevede jeg også som gardehusar og sergentelev på Kampvognsskolen, hvor vi en dag øvede med pistolen. Instruktøren havde gerne sendt en jysk dragon hjem til Holstebro, da han glemte patronen i kammeret, men heldigvis endte den blot i jorden foran ham, da han trak på aftrækkeren.

Det med spejdervennen fik vi selvfølgelig først at vide efter befrielsen, og da vi var på besøg hos ham, var det naturligvis spændende at kigge gennem hullet ind til hans bror, men fejlen kunne altså have være endt særdeles sørgeligt.