VUC-lukninger skaber øget ulighed

Det skæve uddannelsesdanmark bliver i disse dage endnu mere skævt. Fremover må kortuddannede voksne på Langeland, i Fåborg, Hirtshals, Ebeltoft, Grindsted, Frederikssund og Varde og en række andre byer rejse endnu længere, når de ønsker at tage uddannelse i almene fag som dansk, matematik og IT. Årsagen er, at VUC i de nævnte områder står til at blive lukket. Det er blandt andet regeringens årlige faste to procentsbesparelser, som presser VUC voldsomt.

Det er især i yderområderne, at skolerne bliver presset. Det bliver et stort problem for mange voksne, at der bliver langt til en skole, der kan løfte de basale færdigheder. Udover de massive besparelser er aktiviteten på skolerne i høj grad afhængig af udviklingen på arbejdsmarkedet, og når mange er i fast job, som det er tilfældet lige nu og her, så er der også færre kursister. Men det ændrer sig, når konjunkturerne igen vender. Men til den tid er det lokale kursusudbud bare væk. Udkantsdanmark er tømt for kompetencetilbud.

I 3F har vi i de seneste måneder kørt en kampagne, hvor vi har påpeget, at uligheden i Danmark er blevet uanstændig. Når kortuddannede fremover skal rejse uforholdsmæssigt langt for at deltage i et helt almindelige kurser i blandt andet dansk, matematik og it, så bidrager det til at uligheden bliver endnu større. Det er uhensigtsmæssigt i forhold til den kortuddannede, det er uhensigtsmæssigt for de lokale virksomheder, som har brug for at få medarbejdere opkvalificeret, og spiller hasard med den erhvervspolitiske udvikling i området. Det trækker Danmark skævt at øge den uddannelsesmæssige ulighed mellem land og de større byer.

OECDs seneste målinger på danske voksnes almene kompetencer viste, at ca. 600.000 voksne danskere har utilstrækkelige kompetencer i læsning, skrivning og matematik. De 600.000 danskere kan f.eks. ikke følge med i underteksterne på tv. Samtidig målte OECD at ca. en mio. danskere har meget svært ved at bruge IT. Måske har de en smartphone, men de kan ikke vedhæfte en fil til en mail, åbne en webbrowser osv. Problemet er stort. Både personligt, for udviklingen på arbejdsmarkedet og demokratisk for vores samfund.

Politisk er det besluttet, at det er VUC, der er vores samfunds primære institution for at løfte danskernes almene kompetencer i dansk, matematik og IT. Med en nedprioritering af VUC, herunder lukning af skoler, er der dermed stor fare for, at vi ikke for gjort noget ved problemet. Den voksne kan ikke finde et sted at få løftet deres kompetencer og som samfund taber vi kampen. Vores arbejdsmarked taber også, når det bliver svært at finde en skole udenfor de største byer. Lukningen af VUC risikerer også at spænde ben for trepartsaftalen om VEU fra efteråret 2017, hvor vi fik fagene IT og Engelsk med i VUCs tilbud. Vi bestemte også, at vi sammen ville fastsætte et måltal for nedbringelsen af voksne med svage basale kompetencer. Denne ambition skal fastsættes med måltal, når vi har en ny måling af danskernes almene kompetencer. Den er på trapperne.

Fra 3F vil vi gerne opfordre både regeringen og oppositionen til sammen at være ambitiøse på en stærk målsætning for løftet i de almene kompetencer. Ikke for VUC's skyld, men for borgere, arbejdsmarkedet og for vores alles demokratiske deltagelse i samfundet. Lige om lidt er der folketingsvalg, og politikernes valgmaterialer rammer vores postkasser. Men der er 600.000 vælgere, der ikke kan læse dem. Det kan vi ikke være bekendt. Vær ambitiøs og fastlæg klare politiske mål for problemet. Det vil være en driver for løftet i de almene kompetencer.