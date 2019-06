Læserbrev: Tredje fynske motorvejsspor syd om Odense på strækningen mellem Odense V og frem til Svendborgmotorvejen ved afkørslen til det nye supersygehus må ikke gå i glemmebogen.

Det nye røde flertal i Folketinget med socialdemokraterne i spidsen skal huske at få skrevet ind i deres regeringsgrundlag, at den etape også skal bygges, og at de konkret skal sætte penge af til det i trafik- og infrastrukturplanen.

I Venstre og den blå trafikplan, i aftale fra før folketingsvalget, satte vi konkret penge af til at bygge også denne etape syd om Odense. Det gjorde socialdemokraterne ikke, men fremlagde blot en meget lang ønskeliste med projekter ud over hele landet, men uden konkret prioritering eller finansiering.

Jeg opfordrer socialdemokraterne til, ligesom os, konkret at få besluttet gennemførelsen af etapen syd om Odense og få pengene sat af til projektet. Alt forarbejdet er gjort. Det vil være katastrofalt, hvis socialdemokraterne svigter og ikke får bygget denne etape, som der har været ret bred enighed om, der er voldsomt stort behov for.

Etapen Nr. Åby til Odense V er netop sat i gang. Etapen syd om Odense skal også bygges som aftalt.