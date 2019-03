Ældre: For mange ældre er det ikke spor spændende at være gammel. Flere og flere kan ikke klare selv de basale opgaver. Det være sig at komme i bad, klippe tånegle eller bare det, at tage strømper og sko på. Problemer vi ikke kendte før i velfærdssamfundet. Naturligvis går det mest ud over de svageste i samfundet. For de hjemmeboende er listen alenlang. Nogle lever alene, grundet ægtefællen måske er død. Ensomheden er en plage, og borgeren lever mere og mere indelukket. Ofte er de langt inde i demensfasen, før der kommer professionel hjælp.

Vi bliver mere og mere opmærksomme på det, fordi det er blevet meget synligt, og opmærksomheden fra pressen er stigende. Heldigvis. Men det gælder ikke for alle vores medborgere. Stort set slet ikke for gruppen af danskere med anden etnisk herkomst. Er det grundet uvidende politikere eller tabubelagte ældre. Svaret er begge udsagn.

Politikerne er stort set uvidende om problemet, eller hvad værre er, ønsker ikke at tage debatten op. For de ældre med anden end dansk herkomst, er det at være dement et tabubelagt område. Ikke bare for den ramte, men hele kulturen. En dement ses ofte som en "der er gået fra forstanden" eller værre endnu "er blevet sindssyg". Sygdomsforståelsen er ofte præget af religiøs overbevisning, hvilket betyder den demente er ramt af Guds straf. For den ældre der er ramt af sygdommen, betyder dette ofte ensomhed og isolation. Tidligere tog familien eller fællesskabet ansvaret på sig, når det drejede sig om pasningen. Denne kultur er i opløsning. Men tabuen dækker stadig over problemet.

Vågner politikerne ikke snart op, vil de opleve en proces, ude af kontrol, hvor der ikke er taget hensyn til denne gruppe. Hverken i de kommunale budgetter, eller hvordan livet og opholdet skal være på plejehjemmet. Med de kulturforskelle, der er. Oplevelsen af sygdom. Maden. Sprogproblemer. Ikke kun med danskere med anden etnisk baggrund, men også med etniske danskere. Om hvem de vil bo sammen med.