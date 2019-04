Utopisk ... men alligevel

Læserbrev: Selve ordet "utopia" kommer af græsk og betyder lidt frit oversat: "Stedet, som ikke findes", og bruges som regel omkring nogle meget høje tanker, der er så idealistiske, at alle på forhånd siger: "Det kan ikke lade sig gøre. Punktum. Slut. (Fx at flyve til månen.)

Lige nu hænger selve det biologiske liv på planeten Jorden i en meget tynd tråd, som størstedelen af de cirka otte milliarder mennesker på Jorden har svært ved at forstå. Det drejer sig om ekstremt kompliceret viden indenfor kemi, biologi og den måde, vi for tiden lever på - en trilogi, som nok skal løses af meget, meget kloge mennesker i lige netop de tre emner.

Realiteten er jo, at den kugle, vi kalder Jorden og dens liv, er belastet af en grotesk livsførelse fra menneskets side, at forholdene for biologisk liv i forbindelse med jordens beskyttende atmosfære og dét, vi kalder klima nu er meget forkerte eller faktisk forrykte.

Det vidensniveau, vi har her i Norden - med den placering, Norden geografisk har på vores "skæve" planet - med vores viden om den udbredelse, iskappen har haft ned over nordeuropæiske lande for 30.000 år siden samt tilbagetrækningen, mens der faktisk har levet mennesker i området, må absolut have givet Nordens videnskabsfolk en utrolig viden om nordpols-is, afsmeltning, højvandeproblematik, atmosfæreforandringer og klima i det hele taget.

Ud fra ovenstående udfordringer (man kan vist roligt sige problemer) vil jeg spørge, om jeg må stille et utopisk forslag? (Måske bliver jeg til grin, men som gammel skolelærer, er det så ikke første gang).

Hvad nu hvis man i hele Norden (Grønland, Island, Færøerne, Finland, Norge, Sverige og Danmark) meget seriøst udvalgte 100 af de virkelig klogeste mennesker indenfor atmosfære- og klimaspørgsmål (for himlens skyld ikke politikere - de tænker kun i penge) - og lod disse 100 få et år til at komme med løsningsforslag på, hvordan i alverden vi kommer videre uden at ødelægge både klima og atmosfære og os selv i sidste ende?

Planeten Jorden er den eneste af solens otte planeter, der har en atmosfære, hvor såkaldt "højere liv" kan forekomme. Og selvom vi kalder os selv homo sapiens" (det tænkende menneske på latin) - så har vi jo tænkt forkert i for mange år. Vi er pisket til at ændre kurs.

Måske er de første læsere allerede ved at falde om af grin. Men alligevel - når planeten Jorden nu har nogle imponerende dyr på 30 meter - og små fluer, der har 200 vingeslag i sekundet, så synes jeg, at en biologisk udvikling på fire milliarder år er for dyrebar at stoppe nu på grund af én arts egoisme.