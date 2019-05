Usexet frihed

Opsparing til tidlig pension, frit valg mellem privat- eller kommunal skole, stærk sundhedsforsikring, ekstra hjælp i alderdommen eller en børnehave med høj normering. Alt sammen ekstra velfærdsydelser, der giver frihed og tryghed i familierne. En frihed, der kan opnås ved at lade flere penge blive hos dem, der har tjent dem. En frihed, der skabes ved at nedsætte skattetrykket og øge muligheden for selv at vælge de velfærdsydelser, der passer bedst til den enkelte.

Jeg tror, at rigtig mange danskere ønsker sig denne frihed. Friheden til i højere grad at kunne vælge, hvilke ekstra velfærdsydelser man ønsker og dermed løbende have den økonomiske mulighed for at tilpasse velfærdsydelserne til ens egen livssituation.

Men at tale om skattelettelser er ikke specielt politisk sexet. Vi er midt i en valgkamp, og desværre er skattelettelser ikke et af de emner, ret mange partier tør have fokus på. Det skyldes bl.a., at Socialdemokratiet og den resterende venstrefløj ofte udstiller skattelettelser som de borgerlige partiers ønske om blot at give flere penge til dem, der allerede har og færre til dem, der ikke har så meget. Men intet er mere forkert! Skattelettelser handler om at skabe økonomisk frihed for alle danskere. Både for dem, der ligger i den lave og høje ende af indkomstskalaen.

Jeg ønsker, at alle danskerne skal betale mindre i skat, så alle får muligheden for at lægge lidt ekstra oveni de grundlæggende velfærdsydelser, staten og kommunerne leverer. Nogen ønsker at spare meget op, så der er mulighed for at gå tidligt på pension, hvor andre måske gerne vil have muligheden for at give deres barn en skolegang på en privatskole. Ønskerne for livet er ikke de samme for alle danskere, og ønskerne er meget afhængige af den enkeltes livssituation. Derfor skal vi styrke muligheden for større frihed til at tilvælge den velfærd, der er vigtig for den enkelte.