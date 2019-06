Læserbrev: Jeg håber virkelig, at de unges involvering i klimakampen kan være starten på det ungdomsoprør, som jeg synes, at vi har trængt til i en del år efterhånden - pokkers også at man er blevet 47.

Med hensyn til klimaet og miljøet er det et spørgsmål om synsvinkel, om kampen skal gøre ondt. Der er nogle, hvor der skal skrabes penge ind fra, som vil synes, at det er forfærdeligt, men i virkeligheden har de ikke løftet deres ansvar hidtil. Og så er der altså mange ting, hvor det ikke drejer sig om at undvære, men derimod om at omlægge og prioritere.

Der er for mange, der mener, at man bare kan gøre nar af de unge, og hvis de unge ikke lever fuldstændig asketisk, så er deres kamp for miljøet bare hykleri. Det er bare useriøst, for vi kan sagtens gøre noget for miljøet uden skulle undvære alt.

Lige så useriøst er det, når man vil give alle unge skyld for være klimahyklere, når en mindre del af de unge laver noget mindre smart. Hvorfor skal alle skæres over én kam?