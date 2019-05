Unges stigende problemer er resultat af besparelser

Børneliv: Flere politikere har udtalt sig om, "hvordan vi giver barnet en god start i livet". Som sundhedsplejerske er jeg er meget bekymret for måden, vi udvikler vores samfund på - og hvordan det påvirker vores børn.

Jeg mener ikke problematikken alene ligger i forældrenes opdragelse, der ligger bestemt et virkeligt stort politisk medansvar. Det er mit helt klare bud, at der i alt for mange år er tænkt i kasser. Der satses på kvantitet og ikke i kvalitet, økonomien er i højsædet i stedet for at tænke over, hvad et godt barneliv er.

Hvorfor ikke bygge et samfund op på barnets præmisser? Min opfattelse er helt klart, at de psykiske og fysiske sygdomme, som mange oplever på børneområdet nu, er en konsekvens af de besparelser, der er sket i den tidlige forebyggende indsats gennem alt for mange år.

I dag er vi så oplyste, at vi ved, at tilknytningen til barnet begynder under graviditeten og styrkes i den tidlige barndom. Yderligere ved vi at, tilknytningsforstyrrelser i starten af barnelivet kan få mærkbare følger for barnet mange år frem.

Det, tror jeg, er en del af årsagen til, at vi nu ser utrolig mange børn med kognitive udfordringer. Fra politisk side har man desuden ikke i tide formået at frigive midler til at uddanne sundhedsplejersker nok. Jeg erfarer, at flere kommuner nu står i den situation, at de ikke kan rekruttere sundhedsplejersker. Det betyder, at man i flere kommuner ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om en tidlig forebyggende indsats til gavn for barnets trivsel og udvikling. Det ses meget tydeligt i Sundhedsplejerskeundersøgelsen fra 2018.

Det må give anledning til bekymring. Vil man give børnene en god start i livet, er det ganske enkelt, at der skal frigives flere ressourcer. Medmindre man har en tro på, at alting løser sig ved at spare.