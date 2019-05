Unge er klimahyklere: I vil jo ikke afgive alle jeres goder og vaner

Forkælet: Kære Knud Jeppesen. Dit syn på ungdommen i dag, som du gav udtryk for i din kronik i avisen Danmark, deler vi helt og aldeles, ligesom rigtig mange andre af vores generation gør (+ 60).

Desværre er rigtig mange fra den unge generation blevet forkælede og egoistiske. De klager og er hurtigt på "barrikaderne", hver gang der "rykkes" det mindste ved deres høje levestandard - økonomisk eller uddannelsesmæssigt. Nu er de så optaget af de store udfordringer, som vi alle har med hensyn til klimaændringerne. Det giver de unge så andre skylden for - det er det nemmeste, men de skal prøve at se på dem selv: "Kære unge - tænk hvor meget I forurener med Jeres levestandard og alt Jeres udstyr": Hver gang der kommer en ny mobil, må I absolut eje den - den gamle ryger ud. Stort tv eller flere, Play station, og helst de nye udgaver. Mange har egen bil (ældre model, der forurener) - og kører selvfølgelig også i skole. I rejser på ferie flere gange om året med fly. Storforbrugere af tøj til alle festerne, hvor der drikkes igennem og ryges både de tilladte og forbudte varer.

Hver gang, der har været en festival eller anden sammenkomst i "det åbne rum", er det tydeligt at se, at her har den unge generation været. Alt er efterladt på jorden - flasker, glas, cigaretskodder i massevis, madrester og emballage fra fastfood, telte og møbler. Her udvises der ikke solidaritet til klimaet.

Genbrugsstationerne bugner af kasseret elektronik, hvor undersøgelser har vist, at meget stadig er brugbart.

Kom ind i kampen og se indad, hvad kan I selv gøre. Det er et fælles projekt. Alle de tiltag der skal iværksættes, kommer til at koste og vil også komme til at påvirke Jeres økonomi.