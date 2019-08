Godhavnsdrengene har tirsdag d. 13.08.19 fået deres længe ventede undskyldning fra staten. En undskyldning af stor betydning for drengene og andre børnehjemsbørn fra samme periode.

Da jeg sammen med mand og børn så filmen "Der kommer en dag", var det for at markere, at svigt fra velfærdssamfundet er historie, og at lignende aldrig må ske igen. Jeg har de sidste dage brugt tid på at fortælle mine drenge på 11 og 14 år, at filmens fortælling om Elmer og Erik ikke hverken kan eller må gentage sig. Når jeg som socialrådgiver snakker med kollegaer og udsatte borgere ved jeg dog, at vi kan og bør gøre det bedre for udsatte børn og voksne end vi gør i dag. Ingen af de udsatte jeg og kollegerne kender til har oplevet "Godhavn", men svigt sker fortsat i nutiden.

Der bliver underrettet som aldrig før om bekymringer for børn, der stilles diagnoser som aldrig før, i København udtrykkes der bekymring for en nedsmeltning af den specialiserede indsats for udsatte voksne.....det og andet fakta får mig til stille spørgsmålstegn ved vores velfærdssystems indsats overfor de mest sårbare og udsatte grupper.

Bruger vi som samfund de fornødne ressourcer på at forebygge svigt i barndommen og hjælpe de voksne som kæmper for at komme sig efter svigt eller fysisk og psykisk sygdom?

Mit svar er nej. Vi ved, at vi kan gøre det bedre og det forpligter os til at handle. Lad os investere i god socialrådgivning og kvalitet i indsatsen til udsatte børn og voksne. Dansk Socialrådgiverforening arbejder for at udvikle det sociale arbejde og har senest kommet med anbefalinger til investeringer i socialrådgivning og indsats for udsatte voksne - læs mere på https://www.socialraadgiverne.dk/publikation/investeringer-paa-det-sociale-voksenomraade/.

Anbefalingerne og min erfaring som socialrådgiver viser, at jeg som fagperson har brug for tid til at lytte, vejlede, følge op samt finde veje og metoder ud af udsathed sammen med mine borgere.

Så kære politikere i kommunerne. Styrk forebyggelsesarbejdet samt indsatsen overfor udsatte børn og voksne. Sæt penge af til investeringer i de kommende budgetter - det betaler sig at investere i mennesker. Lad "Godhavnsdrengene" sætte deres aftryk på fremtidens sociale arbejde, ved at vi som samfund forpligter os til at forbygge svigt og tager ansvar for de medborgere, som kæmper efter svigt.