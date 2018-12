"Undskyld, må jeg lige bruge to minutter af din tid?"

Jeg bryder mig ikke om at afvise et menneske, der henvender sig høfligt til mig.

Jeg hader at virke afvisende, mit temperament kan ikke tåle det. Jeg prøver at undgå, at sælgeren skal føle sig, som det han eller hun er, nemlig anmassende.

Jeg synes, jeg er blevet god til at sige "nej, tak, ellers tak, tusind tak, selv tak", så hverken "faceren" eller jeg føler os utilpasse i situationen. Det er en helt nødvendig øvelse, når man skal gennem gågaden.

Når det er Folkekirkens Nødhjælp, Greenpeace, dansk pen, et tilfældigt politisk parti eller Amnesty, der ønsker at forklare mig verdens sammenhæng og bede om støtte, lever jeg fint med det, og af og til både standser, lytter og donerer jeg. Men at jeg skal antastes af telefonabonnementssælgere, eller - for mig værre - nogle, der vil have mig til at skifte el-leverandør, trækker jeg virkelig store veksler på min opdragelse for at holde en høflig mine.

Jeg gør mig dog stadig umage - de passer jo bare deres arbejde og skader for så vidt ingen. De spilder bare min tid.

Hvorfor skal vi bruge hjernevindinger på individuelt at overveje, hvem der skal levere vores strøm? Kan vi ikke overlade den beslutning til fællesskabet, til staten eller kommunen?

Jeg frygter for den dag, hvor jeg skal tage stilling til, hvilket firma, der skal lægge asfalt på de syv meter vej foran mit hus og følgelig afveje, om jeg vil have grøn, langtidsholdbar, pæn eller "bare bedst og billigst asfalt". Jeg håber, fællesskabet vælger den klima- og miljømæssigt bedste løsning.

Jeg ønsker alle liberalister et langt og indholdsrigt liv fyldt med frugtbare overvejelser om, hvem der skal levere deres el, så de kan spare 100 kroner om året.

Eller kalkulationer over hvilket telefonselskab der kan spare dem for 200 kroner om måneden - for en muligvis sammenlignelig ydelse og så videre.

Personligt vil jeg gerne bede mig fritaget for at kalkulere og overveje leverandører af post, vand, varme, el og lignende.

Og hvis de firmaer, der leverer min strøm, min telefoni, min bus- og jernbanedrift vil give et regulært, almindeligt job til en regulær almindelig løn til nogle af alle de mennesker, vi er ved at marginalisere, fordi de aldrig nogensinde - ved hverken pisk, gulerod eller ydmygelse - bliver i stand til at passe et arbejde reguleret af markedskræfterne, så vil jeg også gerne betale meget mere for firmaets leverancer!

Disse mennesker kan så med værdighed og en vis naturlig autoritet tage hånd om deres forældrerolle. Det er der brug for!

Og jeg vil forbandet gerne - via min skat - betale for børnenes skolegang, så de kan blive til gavn for sig selv og os alle sammen.

Ikke centraliseret planøkonomi og ikke fundamentalistisk nulstat, men som i de fleste af livets uregerlige, modsætningsfyldte sammenhænge: en blanding.

Styrede markedskræfter. Yeah!