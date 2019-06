Undskyld, at vore forfædre var så dumme

Læserbrev: Mette Frederiksen vil nu undskylde på Statens (og forfædrenes) vegne for de mishandlinger, som Godhavndrengene var ude for helt op i 1960'erne. Hvis man skal undskylde for forfædrenes fejltagelser, mener jeg, at der skal noget tekst på. Man må huske, at tiden var således, at mange børn også i almindelige ægteskaber gennemlevede et sandt helvede af prygl og straf ud fra den gamle vejledning om, at "Hvor som elsker sin søn, tugter ham!" Undskyldningen bør lyde nogenlunde således: "Vi undskylder herved for, at vore forfædre var så dumme og uvidende, at de troede, at de gjorde det gode for deres børn ved at terrorisere dem i barndommen." Mennesker, der i deres barndom var udsat for grov vold fra forældrenes side, bør støvsuge kirkegårdene for alle gravminder med ordene: "Hvil i fred! Sådan, regnskabet stemmer!"