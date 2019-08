Læserbrev: Søndag aften så jeg på TV 2 - eller forsøgte at se - filmen "Der kommer en dag" om de barske oplevelser, Godhavndrengene blev udsat for. Men jeg kunne ikke klare hele filmen - midt i det hele var der nogle scener, der vakte for mig nogle rigtig dårlig minder fra andre steder.

Det er så flot, at statsministeren herhjemme på vegne af staten officielt anerkender folks lidelser. Hvis bare statsoverhoveder andre steder i verden kunne gøre det samme.