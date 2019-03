Undskyld - Det var ironisk ment

Læserbrev: Til Jette Kielstrup (27/2): Jeg er glad for, at du synger vores dejlige danske sange med glæde. Det gør jeg også, og det skal der bestemt ikke laves om på - heller ikke i Odense Byråd.

Mit indlæg var naturligvis affødt af den helt gakkede sag fra før jul, hvor en følsom forsker havde følt sig ekskluderet af, at der blev sunget "Den danske sang er en ung blond pige".

Som vi husker gik det helt galt. Souschefen på instituttet skulle selvfølgelig have trøstet den sårbare kvinde og forklaret hende, at hun slet ikke havde grund til at være ked af det, men valgte i stedet i misforstået korrekthed at undskylde og love bod og bedring i en situation, hvor ingen havde gjort det mindste forkert.

Jeg har oplevet, at det først under anden gennemlæsning af et læserbrev var gået op for mig, at indholdet ikke skulle tages direkte for pålydende og troede, jeg havde garderet mig ved selv til sidst at anføre, at mild ironi var en mulighed. Det har ikke været tydeligt nok, og det beklager jeg.