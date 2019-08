Læserbrev: Har læst i Stiftstidende, at man vil skrotte alle dele fra ulykkestoget på Storebæltsbroen. De afdøde er nok ligeglade, og de efterladte har sikkert andet at tænke på, end hvis en motor eller boogie fra ulykkestoget en dag ud i fremtiden skulle blive lagt i et andet IC4. De ville sikkert heller ikke få besked herom.

Magen til pladderhumanisme skal man lede længe efter.