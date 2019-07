Ulve, integration og udligning: Det her skal regeringen løse straks

Hvilken sag bør regeringen og Folketinget efter din opfattelse løse som den allerførste, når man begynder det politiske arbejde efter ferien? Hvorfor netop denne sag? Baglandet svarer.

Knud Søby, Liljevænget 24, Assens

Udligningsreform. Den nuværende udligning er så kompliceret og uretfærdig, at den skævvridder Danmark. Det var det modsatte, der var hensigten.

Jan Erik Helweg-Mikkelsen, Skolevej 16, Odense N

Valget blev anset for at være klima som det afgørende. Jo, j,o klima er vigtigt, men lille Danmark er oppe mod industri fra USA, Rusland og ikke mindst Østen og Kina, så vores tiltag for knap seks millioner mennesker batter intet. At vi skal være foregangsland er blåøjet, naivt og dyrt, så de penge, vi skulle bruge på at være foregangsland, skal bruges på vores egne borgere.

Det vigtigste, som regeringen skal tage fat på, er, at børn bliver passet i gode rammer, ældrepleje i gode rammer, integration i gode rammer, kriminalitet skal bekæmpes af et stærkere politi med flere betjente. Fokuser på den danske befolknings velfærd.

Peter Storm, Søndergade 8, Middelfart

Det er nærmest umuligt for mig at svare på. Fordi regeringen allerede er i gang og allerede har peget på mange udfordringer. Men allervigtigst er det, at vi allesammen forenes om at afværge klimastrofen.

Poul Erik Kristiansen, Mågevej 5, Glamsbjerg

Hvis snakken om værdig og lige velfærd over hele landet skal give mening, så må førsteprioritet for den nye regering være at få lavet en ny og retfærdig udligningsreform, inden man tydeligt får opdelt Danmark i A- og B-kommuner. Det er alvor, og det er NU, der skal ske noget, inden man i værste fald vil opleve kommunale konkurser. Den nye regering bør hurtigst muligt få løst denne opgave, så kommunerne kan få nogle fornuftige tal at lægge de kommende års budget efter.

Palle Pedersen, Villestoftehaven 241, Odense

At fastholde regeringen på flygtninge-integrationspolitikken og få dette løst. Der er oceaner af ressourcer at spare, hvis de ellers kan komme til for de radikale pladderhumanister.

Henning Hansen, Rørsangervænget 23, Assens

De bør starte med at flytte ulvene over i dyrehaven i Klampenborg, for så bliver der ikke ret meget mere diskussion om deres berettigelse i Danmark.

Peer Locher, Thurøgade 44, 1., Odense C

Klimakrisen er den mest presserende sag på den globale dagsorden. Der bør investeres massivt i ombygning af el-nettet, lukkes ned for olie- og gasindvinding fra Nordsøen, investeringer skal flyttes fra veje til skinner og så skal vores afgiftssystem omlægges, så vi alle betaler for det absolutte bæredygtighedsaftryk vi sætter.