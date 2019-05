Ulighed. Det er dyrt at få stress

Læserbrev: Da jeg var 12-13 år brækkede jeg min arm. Efter at jeg havde siddet ude på skadestuen i tre timer, fik jeg gips på og kunne tage hjem. Tre uger efter tog jeg ned til lægen og fik gipsen af. Ganske som det er sket for så mange andre efter mig.

Men da jeg i september fik konstateret stress, var der ingen hjælp af hente. Jeg tog til lægen og fik diagnosen, og derefter måtte jeg selv punge ud, hvis jeg ville have nogen form for behandling. Jeg er utrolig træt af, at det her er endnu en opgave, som man nogle steder forventer, at vi i kommunerne tager på os. Det kan ikke nytte noget, når man med den ene hånd tvinger kommunerne til at gå for lud og koldt vand, og med den anden også skærer regionerne, så de ikke kan løfte de opgave, de skal. Når vi får en rød regering, bliver en af dens mest fornemme opgaver at fjerne den forskel, der er på fysiske og psykiske sygdomme.