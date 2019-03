Uffe Elbæk, du skal åbne dine øjne

Klima: Statsministerkandidat Uffe Elbæk påstår i avisen Danmark 11. marts, at "vi ikke har set skyggen af de ambitioner og handlinger, der skal til" på klimafronten. Jamen Elbæk, måske skulle du gå til Louis Nielsen! Så vil du f.eks. opdage, at Arla igangsætter et storstilet projekt, der skal gøre mælkeproduktion i Danmark klimaneutral i 2030, og at Danish Crown i samspil med svineproducenterne på alle gårde etablerer klimakontrol med samme formål. Også på klimafronten er Danmarks bønder forbilleder for kolleger i hele verden. At flytte dansk fødevareproduktion til udlandet vil være galskab, også klimamæssigt.

Se også til den velpassede, intensivt drevne og højtydende hvedemark derude i landskabet. Den udleder pr. hektar cirka 35 tons CO2. Puha! siger folk som dig - og forbigår elegant, at den kan optage cirka 50 tons - og dermed netto fjerne cirka 15 tons og dermed bidrager til problemløsningen. Men det rører ikke dig. Du kender kun til udledningen og vil hellere tale om koprutter og -bøvser, der fiser op i atmosfæren som metan. Og det gør det jo. Men efter syv-otte år er det omdannet til CO2, som hvedemarken kan optage og lagre.

CO2 i atmosfæren er en livsnødvendighed, ligesom kvælstof i luften, vi indånder. Uden CO2-udledning, ingen drivhuseffekt - og så falder klodens temperatur til minus 18 grader. Problemet er for stor CO2-udledning, og den kommer primært fra fossile brændsler, der er skabt for mange hundrede millioner år siden. Jeg savner en klimapolitik for fødselskontrol, primært i Afrika. Her har du en relevant opgave.

Flere menneskers øgede aktivitet er årsag til vores ansvar for klimaændringerne. For 12.000 år siden var verdenshavets niveau 90 meter under det nuværende og klodens temperatur tre-fire grader lavere end i dag. Det "manglende" vand lå i en iskappe fra Nordpolen ned over Nordamerika, Skandinavien og Rusland.

Det er dig og dit parti, der er bagstræberisk på klimaområdet. Sandheden er jo, at de effektive, intensivt drevne jodbrug, er klimarigtige. De præsterer store udbytter, udleder mindre CO2 pr. produceret enhed end ineffektive landbrug f.eks. på Cuba og i mange afrikanske lande. Du kræver 100 pct. økologi, som yder også alt for lidt pr. hektar - med det til følge, at CO2-udslippet er et halvt hundrede procent større end på den hvedemark, hvis bonde tilegner sig den nyeste viden og agerer efter fakta og ikke følelser. Du skulle læse den rapport herom, som internationale forskere fornylig lavede for Chalmers Teknologiske Universitet i Göteborg. Konklusionen er klokkeklar: Økologi er klimafjendsk og yder så lidt, at det er årsag til fældning af regnskov. Det internationalt anerkendte tidsskrift Nature havde en stor omtale, som gav genlyd i mange lande kloden over, men ikke i Danmark, hvor det - bl.a. takket være Alternativet - er blasfemi konstruktivt at stille spørgsmål ved økologiens fortræffeligheder.

Du skriver om sænkning af skatten i bunden, fordobling af den grønne check, halveret moms på frugt og grønt samt 30 pct. billigere offentlig transport. Oveni skal arbejdsugen sænkes til 30 timer, fordi velfærd er andet end penge! Det er da godt, det er statsministerposten, du går efter og ikke konkurrerer med Sass Larsen om at blive finansminister.