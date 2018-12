Udvisning. Nyborg-rektor bør hyldes

Der er grund til at hylde Nyborg Gymnasiums rektor Henrik Vestergaard Stokholms civilcourage, når han offentligt går i brechen for de to somaliske piger, hvis familie har fået inddraget sin opholdstilladelse. Alt for få, ikke mindst folk med en vis position, tør stå frem og sige, som han gør i artiklen.

Avisens reportage giver i øvrigt anledning til forundring over partiet Venstres tavshed i denne sag. Dets repræsentanter har ved talrige lejligheder erklæret, at Danmark skal være åbent for mennesker, der vil Danmark.

Partiet siger ét, men gør noget andet. Det kan konstateres, at alle kneb gælder for at beholde regeringsmagten.

Opportunisme er det modsatte af civilcourage.