Udvisning. DF's malplacerede reklameshow

Så blev Said Mansour - også kendt som boghandleren fra Brønshøj - langt om længe udvist af Danmark efter at have opfordret til terror og vold igennem de seneste 30 år.

Dette har Dansk Folkeparti slået op i store bannere under overskriften: Farvel og i Danmark har vi ikke plads til kriminelle udlændinge, og flere kommer til at følge efter.

Der er vel ingen, der er uenige i, at det er godt for vores land, at en sådan person endelig er blevet smidt ud og sendt tilbage til Marokko. Men hvorfor skulle det tage 30 år? Og hvad med alle de andre udvisningsdømte, bl.a. Danny Abdallah, der har fire udvisningsdomme - nævnes kan også sigøjnerfamilien og mange andre.

Så DF, hvis det er, fordi Said Mansour er den første kriminelle udlænding, der sendes hjem, synes jeg, at jeres reklameshow er noget malplaceret. Hvis hele rosset var blevet udvist, var vi nok mange, der ville kippe med flaget, men én person og så efter 30 år, det er da ikke noget at klappe i hænderne over.

Et konkret spørgsmål: Hvor mange hardcore kriminelle er egentlig blevet udvist igennem årene? Med spørgsmålet mener jeg de virkelige forbrydere og ikke nogen stakkels unge mennesker, der enten har arbejdet for meget, mens de læste eller bare har haft lidt kludder med opholdstilladelsen, mens ellers gjort hvad de skulle.

Hvad med dem der havner på Lindholm - skal der også gå 30 år, inden de er ude af vagten?