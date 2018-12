Udvikling. Lad os gøre Odense til verdens bedste robot-by

Odense skal være verdens bedste robot-by - intet mindre, men vi har travlt. Branchen vurderer, at Odense har tre-fire år til at opnå dette, hvis vi skal undgå, at andre tager førerpositionen. Men er det overhovedet realistisk, at Odense kan indtage så markant en position på verdensplan? Ja, det er realistisk, men det kræver en samlet og målrettet indsats både kommunalt og landspolitisk i et tæt samarbejde med de mange teknologivirksomheder i byen.

At være verdens bedste robot-by betyder, at byen er førende indenfor robotudvikling. Det er ikke ensbetydende med, at vi er det sted i verden, hvor der produceres flest enheder. Den position vil sikkert blive tildelt en kinesisk by.

Odense skal derimod være det sted, omverdenen kigger hen, når man søger viden og indblik i den nyeste teknologi, de stærkeste løsninger og de bedste medarbejdere indenfor robotområdet. Den position vil betyde, at Odense kan tiltrække førende internationale virksomheder og internationale forskere, der vil medvirke til at gøre Odense til et teknologisk omdrejningspunkt for robotudviklingen.

For robotudvikling er langt mere end blot bevægelige metalarme eller selvkørende maskiner. Robotudvikling er programmering, produktion, matematik, og vigtigst af alt er det et innovativt udviklingsmiljø, hvor der er plads og mulighed for at eksperimentere og forske i fremtidens løsninger. Samtidig er robotudvikling også metalbearbejdning, elektriske kredsløb og masser af understøttende funktioner til byens virksomheder, der giver job til håndværkere og ufaglærte.

Vi tænker ikke så meget over det i dagligdagen, men Odense har historisk netop været en by præget af teknologisk udvikling. Vores industrihistorie med bl.a. Odense Stålskibsværft, Thrige og Brandts Klædefabrik er netop historien om teknologisk udvikling på et meget højt niveau.

Det er tilmed en historie, hvor der går en direkte linje fra de banebrydende svejserobotter på Lindø til de robotter, vi i dag ser udviklet i byen, og som sælges i hele verden. Denne historiske fortælling har vi de næste tre-fire år muligheden for at skrive et helt nyt kapitel til. Et kapitel, der vil indeholde arbejdspladser, penge til øget velfærd, et universitet i verdensklasse og ikke mindst en enorm stolthed over vores by.

Men det kræver en enorm indsats at nå målet. Der vil være modstandere, der kalder det utopisk. Der vil komme perioder, hvor drømmen synes uopnåelig. Jeg er dog overbevist om, at vi samme kan skabe et nyt industrieventyr i Odense, og udvikle byen til verdens omdrejningspunkt for robotudvikling - verdens bedste robot-by.