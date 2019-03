Udvikling. Kommer letbanen til Bellinge?

Læserbrev: Bellinge i udkanten af Odense gennemgår i øjeblikket en utrolig udvikling. Det sker også i Odense, men her går alt op i letbane, så al andet trafikal sikkerhed er en by i Rusland. Man har kun letbane i hovedet. Der er dog indbyggere i andre områder, selv om det ikke ser sådan ud.

Udviklingen i Bellinge, hvad angår indbyggere, har i de seneste år udviklet sig eksplosivt. I 2014 var der 4585 personer, i 2018 var der 4763 personer og i 2020 vil der være cirka 6000 indbyggere. Lad os sammenligne os med fx Bogense, her var der i 2014 3721 indbyggere, og med Kerteminde i 2014 5855 indbyggere.

By- og Kulturforvaltningen i Odense burde se lidt på de trafikale forhold gennem Bellinge by. Her må børnene i dag cykle på fortovet for at komme sikkert i skole. Det er helt uhørt, at man i denne afdeling ikke formår at se udviklingen af denne situation, men der skal som sædvanlig noget skræmmende på bordet, før man vågner op.

At lave en cykelsti gennem Bellinge by burde ikke være noget problem, hvis man har lidt fantasi. Man har tidligere henvist til en nem løsning, men man gav som sædvanlig en dårlig undskyldning - ingen penge, men letbanepenge har man nok af.

Det er sikkert godt med en letbane i Odense, men der er også andre områder som skal prioriteres. Se at komme i gang- det kan kun gå for langsomt.