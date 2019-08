Læserbrev: Efter et halvt års tilløb er det nye Erhvervshus Fyn nu på plads. Erhvervshuset er klar til at hjælpe og vejlede alle virksomheder på Fyn - store som små. Den mulighed skal virksomhederne bruge.

Alle ledere af virksomheder kan have gavn af et par ekstra øjne udefra på, hvordan det egentlig går med driften og udviklingen i deres virksomhed.

Det er her, det nye Erhvervshus Fyn kan hjælpe. Gennem relevant, faglig og uvildig vejledning fra erhvervshuset kan virksomhederne få værdifuld sparring om, hvor de står lige nu, og hvordan de kommer videre i deres ambitioner om at skabe vækst og udvikling. Nu skal erhvervshuset bare bruges.

Med den nye Lov om Erhvervsfremme, der trådte i kraft den 1. januar i år, tager Erhvervshus Fyn over efter det tidligere "væksthus". Erhvervshuset kommer til at spille en central rolle i arbejdet med at reformere hele erhvervsfremmesystemet, så overlap mellem forskellige offentlige virksomhedstilbud undgås, og vejledningen i langt højere grad tilpasses til virksomhedernes konkrete behov.

Med den nye erhvervsfremmelov følger også en anden vigtig forandring for virksomhederne. Hvor de tidligere væksthuse var sat i verden for at give sparring til vækstvirksomheder, så skal Erhvervshus Fyn nu række ud til alle de fynske virksomheder, der har behov for specialiseret vejledning om deres drift og udvikling.

Det stiller selvfølgelig krav til, at Erhvervshus Fyn har de produkter på hylderne, som virksomhederne efterspørger. En ny stor DI-undersøgelse blandt mere end 700 virksomheder på Fyn viser, hvilke produkter der prioriteres højest. Virksomhederne efterspørger primært vejledning inden for teknologi, digitalisering og automatisering.

Dernæst efterspørger virksomhederne råd om rekruttering af kvalificerede medarbejdere. I begge tilfælde skal Erhvervshus Fyn være klar til at levere varen til virksomhederne.