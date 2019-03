Udvid E45 til tre spor i stedet for en helt ny motorvej

Talgymnastik: Fhv. transportminister Hans Christian Schmidt (V), havde 13. marts et indlæg, han kaldte "socialdemokratisk fup". Hvorvidt der er tale om urealistisk socialdemokratisk talgymnastik i forbindelse med det kommende valg, skal jeg ikke tage stilling til.

Til gengæld er det bemærkelsesværdigt, at Schmidt nævner, at Venstre kæmper for en ny midtjysk motorvej gennem Midt-, Vest- og Sydjylland, som skal aflaste den østjyske motorvej E45. I de forslag, der er fremlagt af Vejdirektoratet, er der ikke forslag om en midtjysk motorvej i Sydjylland, men en østjysk parallelmotorvej kun få kilometer fra den eksisterende E45 - så her er der vel også lidt fup i argumenterne.

En sådan parallel motorvej vil give meget store støj- og miljøproblemer for mennesker, der bor mellem de to motorveje, og hvis formålet er at løse trængselsproblemerne ved Kolding, vil det kun få lille effekt. I stedet vil problemerne flytte, og sikkert forstørres, til den påtænkte sammenfletningen ved Haderslev, hvor de to motorveje skal sammenflettes fra fire til to spor over en meget kort strækning.

Den bedste, absolut billigste og mest effektive løsning på trængselsproblemerne ved Kolding vil være at udbygge den eksisterende motorvej (E45) mod syd til tre spor i hver retning.

En udbygning til tre spor vil også kunne ske væsentlig hurtigere end anlæg af en ny motorvej. En del af strækningen, fra Kolding til Christiansfeld er allerede forberedt til det med 12 meter midterrabat og fuldt afvandingssystem.

Vejdirektoratet har flere steder, bl.a. nord og syd for Vejle mellem Skanderborg og Århus samt på Fyn fra Middelfart til Nr. Åby, udbygget motorvejene til tre spor, alle steder med meget stor succes og uden kødannelser, heller ikke i myldretiden.