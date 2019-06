Jeg er træt af den udligning, vi har i Danmark. Den tilgodeser hovedstadsområdet i den grad. 1/3 af befolkningen bor i dette område, og de får op mod 70 procent af vores fælles penge. Mens de 2/3, som jeg tilhører, blot får ca 30 procent. Udligningen skulle jo sikre stort set ens sociale vilkår for alle danskere. Det gør den langt fra. Alligevel er der jo heldigvis mange af os, der elsker at bo i udsigts-Danmark. Vi elsker naturen, vandet, bakkerne, markerne omkring os, selv om vi jo også trods alt bor i byer af en vis størrelse. Fællesskabet trives og ildsjæle får foreningslivet og andre sociale væresteder til at blomstre. Så langt så godt.

Her på Fyn kan vi læse om den ene kommune efter den anden, der af økonomiske årsager har svært ved at leve op til de standarter, som almindelig sund fornuft kan se er blot rimelig. Hver en krone vendes, og der er nedskæringer mange steder. Dette sker endda i en tid med opsving og optimisme. Nu må det være slut. På dette punkt har Folketinget svigtet. Af partitaktiske hensyn brød forhandlingerne om en ny udligningsreform sammen. Ingen har turde tage ansvar for at få hele Danmark med. Hvis du giver mig mandat til Folketinget, vil jeg arbejde intens på at få den sunde fornuft tilbage og få folk til at tage alvorligt, at Ærø, Dalby og Horne er lige så vigtige som København. Det er vores hverdag, det er vores liv. Udligningsreform NU. Vi har haft en udflytning af statslige arbejdspladser, nu ser jeg gerne, at man satser på studier også i landdistrikterne. En by som Glamsbjerg har vist, at man også på landet kan få et større studiemiljø op at stå. Så lad os ved fælles hjælp få sat hele Fyn, ja hele Danmark, på kortet.