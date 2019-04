Udnyttelse. Jeg krummer tæer

Læserbrev: Jeg må desværre tit krumme tæer, når jeg to gange eller mere om ugen gennemser læserbreve fra Allan Holm Nielsen, han er på evig jagt efter 3F. Det seneste angreb er fra 1. april.

Tæerne begyndte at rette sig ud, da jeg samme dag læste et flot stykke fra Ernst Nielsen, som på en fin måde forklarede, hvorfor den evige kamp består. Jeg kan kun medgive, at hvis vi ikke havde haft vores fagforeninger, havde hele Danmark været inficeret af kolde arbejdsgivere som Årslev Entreprenørforretning. Det er uhyggelig læsning mandag den 1. april om de tre mænd, der står frem og fortæller om deres fængselsophold i Seden. Ikke nok med at de skulle betale en stor sum for opholdet ud af en beskeden løn, så sov de også op og ned ad særdeles giftige kemikalier, og personalet blev låst inde om natten.

Tænk sig, at i nogle egne af Danmark behandler vi mennesker sådan. De havde ikke en chance for at undslippe i tilfælde af brand. Ejerne havde deres på det tørre, selv efter 14 konkurser kører man bare videre. De dyre biler de ejede, var ikke et godt indtryk over for de fremmede, som dårligt havde salt til et æg.

Men jeg genvandt hurtigt glæden ved at læse om et jernstøberi i Holstebro, der behandler folk fra hele verden på en måde, som glæder hele mit hjerte, og som vi kun kan være stolte af. De overholder alle regler og hjælper deres personale til det yderste, så de har en stor glæde hver dag ved at komme på arbejde. Det kunne dem i Årslev lære noget af, men så skulle fruen måske nøjes med en Fiat 500, og det ville jo være under damens værdighed.