Udlicitér rengøringen hos pensionister

Fremtiden for hjemmeplejen er uvis, både for den ældre, personalet, økonomien. Spørgsmålet er, om man kan blive ved at skaffe hænder nok i hjemmeplejen.

Hvem af nutidens unge ønsker at tage en uddannelse, hvor dagene er stressede med for lidt tid til at yde den omsorg, den ældre så tydeligt angler efter? Jeg frygter, det ikke bliver økonomien, men manglen på hænder der bliver problemet om 10 år. Derfor skal det arbejde skæres væk, som kan gøres på anden vis af andre udbydere.

De tilbageværende kræfter skal visiteres med omtanke og bruges til den ældre, hvor anden hjælp ikke bare kan købes udefra, såsom personlig/pleje/sygepleje. Måske kan den ældre, som kun har behov for rengøring, blive visiteret til et beregnet månedligt beløb, som dækker køb af rengøringstimer, som så udbetales sammen med pensionen. Det vil frigøre mange hænder i hjemmeplejen til omsorg og nærvær. Men det giver jo ikke mere plads i kommunens økonomi.

Hvis manglen på hænder bliver et større problem end økonomien, er det nødvendigt allerede nu at tænke helt nye muligheder på ældreområdet. Jeg mener, at rengøringen skal udliciteres, for hjemmeplejerne skal ikke være rengøringskoner, men tage sig af omsorg og pleje.