Udlændingepolitik er skruen uden ende

På kant: Der er ingen tvivl om, at de fleste danskere ønsker en stram udlændingepolitik. Men en ting er, hvad man ønsker sig. Noget andet er, hvad man får. For i dag har vi ikke bare en stram politik. Nej, skruen er blevet strammet så meget, at politikken er gået over gevind og er blevet dum.

Det er et stærkt ord, men hvad skal man ellers kalde en politik, som udviser den 13-årige Mint, der er godt integreret, taler sproget og klarer sig fint i skolen? Hendes familie må gerne være her, men hun skal smides ud. Det giver ingen mening, og det er ikke klogt.

Og hvad med den tidligere rektor for IT-universitetet, Mads Tofte, der har opbygget en af landets bedste uddannelsesinstitutioner og dermed leveret et enormt bidrag til det, vi skal leve af i fremtiden: kloge unge mennesker. Men Tofte kan ikke få sin datter til Danmark, fordi hun har rødder i et andet land, og han har nu opgivet sin stilling for at være sammen med hende. At tvinge en kapacitet som Mads Tofte ud af landet er heller ikke klogt. Slet ikke faktisk.

Hvis et flertal i befolkningen efterspørger en stram udlændingepolitik, så må politikerne levere en sådan. Men er der nogen, der har ønsket sig en dum og ufornuftig politik? En politik, som smider mennesker som Mint og Tofte på porten? Jeg har ikke hørt nogen sige, at det er sådan, det skal være. Alligevel er det lige præcis sådan en politik, vi har fået.