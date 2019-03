Uden min underskrift

Det har jeg et ambivalent forhold til. På den ene side, synes jeg ikke, at et menneske, som er dømt i indtil flere kriminelle forhold er værdig til at sidde i Folketinget. Her nytter det ikke, at man siger, at når straffen er afsonet, så har man gjort rent bord med samfundet. Det har man ikke!

I mange andre forhold i livet har det konsekvenser, hvis man engang har begået noget strafbart. Der er mange job, man har afskåret sig fra, hvis man tidligere har begået noget kriminelt. På den anden side sidder der jo i forvejen flere medlemmer i Folketinget, som er dømt for flere forskellige ulovlige forhold. Det samme gør sig i øvrigt gældende for folk i lokalpolitik.

Selv kunne jeg ikke drømme om at give min underskrift på, at straffede personer skulle kunne stille op til Folketinget - endsige stemme på sådanne personager.