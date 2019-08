Udemokratisk handling

Læserbrev: Venstrefolk vil markere sig ved at fravælge topledelsen i Venstre, kort før det demokratiske valg af formand og næstformand. For en del år siden vandt Venstre i Nordsjælland ret stort med hele syv mandater, men formanden, Willy Eliasen, blev fravalgt af sine egne, og borgmesterposten gik til anden side. Hovedløse venstrefolk, hvoraf mange nyder at komme i tv, sikrer ved deres handling en rød regering år frem. De seks venstrefolk, der ikke stemte på deres formand, blev alle smidt ud af partiet, og ved næste valg fik Willy Eliasen borgmesterposten og blev i øvrigt genvalgt. Om Venstrefolk i Midtjylland bliver smidt ud af partiet, kan jeg ikke læse i min glaskugle. Imens sikres hele den røde blok med grin og latter på tinge. Med eller uden store bamser.