Uddannelse er medicin mod arbejdsløshed

Læserbrev: Vi siger det jo hele tiden: Uddannelse er nøglen til vækst og velfærd i Danmark. Hvis vi ikke får uddannet os løbende og bliver dygtigere til det, vi laver, så mister Danmark arbejdspladser og dermed velfærd. Hvis man ingen uddannelse har, så er det meget sværere at finde job. Faktisk har Danmark siden 90'erne mistet 300.000 ufaglærte arbejdspladser. Derfor er det jo helt vanvittigt, at den nuværende regering sparer massivt på uddannelse.

Hele seks mia. kr., eller hvad der svarer til ni mio. kr. om dagen, er blevet skåret af vores fælles uddannelsessystem. Og med den nye sundhedsreform vil man fjerne yderligere halvanden mia. kr. fra beskæftigelsesområdet, som netop handler om at uddanne vores ledige, så de kan få et job.

De fleste i job har brug for løbende opkvalificering. Det er den bedste måde at sikre ens job på. Men vi har brug for, at det bliver markant mere attraktiv for virksomheder og ansatte at tage løbende uddannelse. Derfor har vi brug for en regering, der investerer i uddannelse i stedet for at skære ned. Vi har brug for en regering, som sikrer bedre muligheder for, at alle i hele landet får uddannelse. Så stil krav til politikerne, før du sætter dit kryds. Stem for uddannelse hele livet.