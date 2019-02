Uddannelse. Nedskæring vil ødelægge min eksamen

Så blev skolerne ramt igen. Nedskæringer, igen. Nu skal der være fyringsrunde på skolerne i Svendborg, og min skole, Nymarkskolen, er selvfølgelig også ramt.

Vores lærere vil få et varselsbrev, og vi har allerede mistet en lærer ved denne nyhed. Hun har tænkt fornuftigt og fundet et nyt sted at arbejde. Hun ved jo, det ikke er sikkert, hun kan beholde sit arbejde, fordi kommunen igen vil spare på skoleområdet. Og I skal ikke bilde jer ind, at det ikke vil have nogen indvirkning på vores undervisnings kvalitet, at I hele tiden er efter lærerne og deres arbejde. For de går jo rundt og er konstant bange for at miste deres levebrød. De ved lige så godt som alle os andre, at hvis de ikke ryger denne gang, så gør de måske næste gang.

Lærerne vil få varselsbrevet inden længe, og når dette skoleår er slut, vil de være fyret. Mine tanker og bekymringer går på det faktum, at der nu vil være flere, der følger efter hende, der fandt et nyt job. Det går ud over min og mange andres 9.-10. klassers eksaminer. Vi bliver presset af samfundet til at klare os godt i skolen og få gode karakterer, af samfundet. Det samme samfund, der egentlig også er ved, at ødelægge vores første store eksamen ved at skræmme vores lærere væk. Alle de lærere vi er trygge ved, og som det er meningen, vi skal kunne læne os op ad. Ja, de kan så være væk nu. Men hey, vi har fået nye lamper, der ikke virker, som de skal, og halleluja for det, hva? Dem, vi havde før, virkede bedre. Det er jo for sindssygt, hvordan pengene bliver prioriteret. Der er blevet lavet om i vores udearealer, som der aldrig bliver brugt. Der kunne man også spare penge ved ikke at få det lavet.

Jeg har altid haft den holdning, at man skal se indad først. Hvad med lige at se på jeres rådhuskantine? Hvis I nu kunne spise det samme, som de gamle er tvunget til at spise, (også pga. jer) så kunne vi også spare lidt der og beholde en lærer eller fem mere. I har da i det mindste stadig jeres tænder til at spise det uappetitlige mad.

For mig er folkeskolelærere det vigtigste erhverv man overhovedet kan have. Alle i Danmark har gået i folkeskole, og alle har haft en folkeskolelærer, der virkelig har haft betydning. Min plan er at blive folkeskolelærer, præcis fordi at jeg vil være med til at skabe Danmarks fremtid. Ja, det bliver jeg da skræmt væk fra, når der gang på gang skal spares, og der tænkes: "Nåh, men skolerne kan man vel godt, spare lidt mere på". Det er Danmarks fremtid, I er ved at ødelægge, når I viser os gang på gang, at skolen ikke er værd at passe på og pleje.

Skal I spare lidt dernede på rådhuset? Så spar på jer selv. I vil vel bare have, at Svendborg ser godt ud, udefra. Vi har fået lavet en ny trappe, som jeg ikke engang tør tænke på, hvad har kostet. Og springvandet fra Mølledammen er blevet flyttet op på Torvet og gravet ned i jorden.

Torvet er totalt dødt, butikkerne ved at lukke, men bevares, der er da så kønt nu. Jeg kunne blive ved, med at nævne unødvendigt "pynt", der er kommet på Svendborg. Vis nu, at I er de storsindede.

Så ville det måske ikke være nødvendigt for en 15-årig pige at sidde at skrive det her. Tænk på Danmarks og Svendborgs fremtid. Hvis jeres børn går i en af Svendborg Kommunes folkeskoler, vil det i sidste ende være jeres egne børn, det går ud over.