Uddannelse. Hvad med en sprogstrategi?

Læserbrev: Kommunerne har ofte strategier for alle mulige udmærkede sager, der vedrører deres borgeres trivsel, sundhed og kulturelle bevidsthed. Hvad med også at have en sprogstrategi?

Foreløbig er det at have en kommunal sprogstrategi kun en opfordring. Kommunen bør forpligte sig til at udarbejde en sprogstrategi. Både for at vise den gode politiske vilje og understøtte fremmedsprogene, der lider under (meget snart) mangel på sproglærere, mangel på skolers udbud af tredje fremmedsprog og, set fra min stol, for få timer i udskolingen.

Hvis regeringens sprogstrategi skal have en effekt, skal der en forpligtelse til og ikke blot en opfordring. Politikerne skal gå foran og ikke komme halsende og prustende for sent og være uforberedt til den store fremmedsprogsudfordring. På alle niveauer.