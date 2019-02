Uddannelse. Døren til byggebranchen er åben

Lige om lidt skal eleverne i 9. og 10. klasse træffe deres store valg. Hvad skal der ske efter folkeskolen? Skal gymnasiet, erhvervsskolen eller noget helt tredje være grundlaget for fremtidens muligheder?

Mange vælger gymnasiet uden at overveje eller undersøge andre muligheder. Mange ved f.eks. ikke, at en erhvervsuddannelse ikke stopper med et svendebrev, men at svendebrevet også giver mulighed for at læse videre. Samtidig er der også løn under uddannelse, mulighed for at arbejde både i Danmark og i udlandet, og man går en fremtid i møde med gode jobmuligheder. Allerede nu mangler mange virksomheder nemlig medarbejdere, og om kun 10 år vil der mangle 17.000 med en erhvervsuddannelse alene i bygge- og anlægsbranchen.

Unge med en faglært uddannelse er allerede nu en eftertragtet vare, og derfor er det også ærgerligt, at der i Odense og Svenborg kun var 16 procent af en årgang, der sidste år valgte en erhvervsuddannelse. I Middelfart var det 19 procent og på Ærø 21 procent. Det er alt for få. I Kerteminde er de dog godt på vej, her sætter 31 procent af de unge kursen mod erhvervsskolen.

Vi bygger i hele Danmark i øjeblikket. Vi bygger både supersygehuse, og vi bygger hjemme hos familien Jensen og Nielsen. Derfor har vi brug for endnu flere, der med en faglært uddannelse kan hjælpe med fremtidens mange opgaver.