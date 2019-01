Uddannelse. At være et ordentligt menneske

De fleste muligheder efter endt eksamen - er det en erhvervsuddannelse?

Man kunne forleden læse om en rektor der mente, at hans skoleform gav de fleste muligheder efter eksamen.

Den gik jeg sådan og tyggede lidt på - ja faktisk gik jeg rigtig langt - det gør jeg altid. 12 km om lørdagen, 12 km om søndagen og ellers 7 km i hverdagen - rent meditation og en god måde hvorpå jeg kan sluge og rumme dagens dumme bemærkninger, dumheder, godheder og alt som hører livet til - privat som professionelt.

"De fleste muligheder efter eksamen " - jamen, er der så nogen, der har færre muligheder end andre - eller hvad med dem med de fleste muligheder - kan de slet ikke afskære sig fra noget?

På mine gåture kørte jeg træt i musik playlisterne - det var, da jeg nåede at sætte Harry Bellafonte på replay, at det for alvor gik op for mig, at der måtte ske noget andet på mine ture. Jeg måtte have andre muligheder. Det blev lydbøger, og når jeg nu kan indstille dem til det højeste tempo, uden fortælleren snubler over ordene, ja så kan man nå en del sider på en uge.

Så fra Harry Bellafonte til Troels Kløvedals "Alle mine morgener på jorden" - og ja, jeg steppede op, vil jeg sige. Troels Kløvedal hørte jeg i mine unge dage til et foredrag - husker ikke hans tur eller hvor det var henne, men jeg kan huske, at jeg bestemte mig for, at verden for mig skulle blive større ved, at jeg udforskede den. Ikke bare på ferie men på de lange ture, hvor man kommer forandret hjem - som Kløvedal selv også beskriver forskellene på ferier og de lange rejser. Jeg ville have en udvidet horisont - det er vi alle vel forpligtet til. Mange rejser er det blevet til - ikke som Kløvedal overhovedet, men bl.a. turen Jorden Rundt i et år med fire børn i en gammel bil, står som en forandrende tur.

"De fleste muligheder efter eksamen". Tror Kløvedal ville være uenig - ligesom mig - men ville anerkende, at folk må mene, hvad de vil - hvorfra deres verden går. Troels Kløvedal fortæller fremragende om stoltheden hos ham i sin uddannelse som skibselektriker og de mange mange muligheder, som dette gav ham efter eksamen. Hans spændende job i teater, film og musik verdenen, som gav ham muligheder for at møde mange spændende mennesker på sin vej - og hans faglige kompetence i skøn forening om at være nysgerrig hele tiden, gøre sig umage hele tiden og bestemme sig for hele tiden at ville lære nyt - og være et frit menneske.

Så jo - Troels Kløvedal ville være enig i, tror jeg, at han efter sin faglærte eksamen greb efter de fleste muligheder efter eksamen. Og forenede ånden og håndens arbejde - så bliver det stærke kompetencer og sikke muligheder - hvis man tør gribe efter dem.

Efter en faglært eksamen, efter en gennemført erhvervsuddannelse, har du som ungt menneske mange muligheder. Mejeristen kan læse til mejeritekniker og dernæst til mejeriingeniør. En kok eller ernæringsassistent kan læse sundhed og ernæring eller gribe efter muligheden for at blive leder eller starte egen virksomhed.

Gid jeg var ung i dag - og vidste alt dette som jeg ved i dag - og dermed havde modet til at gribe efter de mange muligheder. Vel vidende at ingen uddannelse har patent på at frigive de fleste muligheder efter endt eksamen. Det ligger heldigvis i det enkelte menneske og erhvervsuddannelserne har givet mulighed for - bl.a. via EUX at give endnu flere muligheder - det er bare om at have modet.

Og så alligevel har jeg lyst til at slutte som et større menneske - med et citat fra et endnu større menneske - nemlig Kløvedal:

Glem alt det med berømmelse, film, lange togter, bøger i store oplag og priser af mange slags. Det er overflade. Det eneste, jeg vil huskes for, er, at jeg var et ordentligt menneske.