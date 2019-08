Uber. En håndsrækning til provinsen

Synspunkt: Efter flere gode oplevelser i udlandet med samkørsels-tjenesten og app'en Uber har jeg et spinkelt, men inderligt håb om at kunne få vores folketingspolitikere til at genoverveje den gældende, rigide taxalov. En lov, der for godt to år siden fik Uber til at give op på det danske marked til stor begejstring for nogle virkelighedsfjerne Christiansborgpolitikere og til stor fortvivlelse for mange borgere, særligt i provinsen.

Konceptet blev fremlagt som konkurrenceforvridende og arbejdsvilkårene for chaufførerne blev nærmest pr. automatik problematiseret uden skelen til, at chaufførerne i Uber jo er 'deres egen chef'. Altså privatpersoner i egne biler, der har kørslen som et fleksibelt arbejde og mulighed for at tjene en ekstra skilling. Tilbage står os, der bor uden for landets største byer, hvor man ikke kan opdrive en af de taxaer, som Uber ikke må konkurrere imod.

Når vi provinsborgere bliver inviteret på en god middag hos venner en lørdag aften, kan vi vælge imellem at takke nej til den gode vin og den kolde øl eller at udnytte vores værters gæstfrihed og takke ja til at overnatte på børneværelset eller stuegulvet. Vil vi på restaurant eller er vi inviteret til fest, er eneste reelle mulighed at køre hjem i egen bil. Burde det være et problem? Ikke i den ideelle, folkesunde verden, men nu er kulturen omkring mad og vin jo sådan her til lands, og det skal vel ikke kun være byboere forundt?

I landets største byer forholder man sig til, om man skal ud at spise sushi eller steak, og om man skal tage cyklen eller "en vogn". Her er oplyste cykelstier og caféer rundt om hjørnet en selvfølge, lige som det at praje en taxa fem minutter efter indskydelsen om at tage hjem er indtruffet. I provinsen indleder mange par lørdag aften med spørgsmålet 'kører du hjem, skat?' Imens vi venter på, at vores unger bliver store nok til hente os fra en fest. For Uber gik vi glip af, fordi det tilsyneladende er er en trussel mod - ja mod hvad, egentlig, her i det helt almindelige, hverdagsdanmark?

Kunne Uber faktisk tænkes at have fordele for andre end desillusionerede provinsboere med hang til tre glas vin lørdag aften i gode venners lag? Jeg kan komme i tanke om et par stykker.

Uber vil kunne give en tiltrængt indtægt til folk uden for arbejdsmarkedet, der måske har andre problemer end ledighed og derfor egner sig bedst til at arbejde alene og når helbredet fysisk eller psykisk tillader det. Pensionister eller studerende med egen bil vil kunne supplere deres beskedne indtægt med lidt ekstra lommepenge lørdag nat, når vi småbørnsforældre har været ude at vifte med ørerne, eller vores unge mennesker skal sikkert hjem fra fest, og mor er for træt til at hente dem.

Elever og studerende på gymnasier og fagskoler i provinsen ville have en reel mulighed for at være en del af ungemiljøet i fx. lokale ungdomshuse efter skoletid, hvis de ind imellem kunne tage en Uber hjem. Her kører rutebilerne (det hedder busser her inde i provinsen) nemlig kun indtil skoledagen er forbi. I min by hører jeg, at transport hjem er den største hindring for at skabe et støttende og godt ungemiljø i trygge rammer. Og mon ikke også adgangen til hjemtransport ville have en præventiv indvirkning mod spirituskørsel.

Må jeg kalde på lidt mere realpolitik i de beslutninger, der har så gennemgribende en indflydelse på borgere rundt om i hele landet? Uber er en fleksibel og innovativ løsning, der blev dømt ude i stedet for at bidrage til balance mellem land og by. Det nye folketing er meget velkommen til et reality check her i provinsen, selv om et besøg selvfølgelig forudsætter, at I har egen bil.