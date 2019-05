USA kommer grus i russisk gasprojekt

Gasrørledning: For første gang i NordStream 2-projektets historie varsler Moskva nu mulige forsinkelser i gasrørledningens færdiggørelse. Det meddelte Aleksej Miller, topchefen for det statslige russiske energiselskab Gazprom - eneejer af Nord Stream 2 AG - i kølvandet på USA's trusler om, at der snart vil blive indført sanktioner mod (europæiske) firmaer, der deltager i finansieringen af og leverancer til NS2. Aleksej Miller kom imidlertid ikke direkte ind på årsagen til disse mulige forsinkelser, men oplyste at fire-femtedele af financieringen i dag er på plads til det godt 70 mia. kroner dyre projekt.

Det er nu ikke længere alene Danmarks tøven med at godkende en linjeføring af NS2 omkring Bornholm, der spænder ben for energiprojektet. Men den danske regerings grundige og forsigtige sagsbehandling er både rigtig og vigtig og påskønnes utvivlsomt meget i Washington.

USA har nemlig gennem det seneste års tid truet med sanktioner. Og tirsdag meddelte den amerikanske energiminister Rick Perry så, at et lovforslag om NS2-sanktioner ville blive fremsat i senatet i nærmeste fremtid. Reaktionerne kom prompte fra Moskva, som betegnede de amerikanske trusler for konkurrenceforvridende. Fra tysk side har Angela Merkel sagt, at NS2 snarest bør færdiggøres. Imidlertid finder Polen, Ukraine og de baltiske lande, at projektet bør standses. Og Europa-Parlamentet har vedtaget en resolution, der fordømmer opførelsen af NS2, fordi det vil skabe alt for stor afhængighed af russiske gasleverancer - og dermed geopolitisk er et forkert projekt for EU..

Nogenlunde samme holdning indtages af den danske regering og et stort flertal i Folketinget. Der er ikke lagt en eneste af de planlagte 150 kilometer i dansk farvand: NS2 ansøgte ellers i april 2017 om tilladelse til en linjeføring på dansk søterritorium ved Bornholm. Men ansøgningen er endnu ikke blevet besvaret af den danske regering, der kan give afslag af sikkerheds- og udenrigspolitiske hensyn. Det har for nylig fået topledelsen af NS2 til at beskylde den danske regering for bevidst at forhale færdiggørelsen af gasrørledningen. Energistyrelsen har dog i sidste uge indkaldt til offentlig høring om miljøkonsekvenserne for en mulig anden linjeføring 19. juni i Rønne - 14 dage efter folketingsvalget. Det virker påfaldende, at NS2-sagen indtil videre næsten helt har undgået at blive hvirvlet ind i valgkampens rampelys.