Tværfaglighed er nøglen til bedre resultater i det offentlige: - Hold op med at tale de ansatte ned

Regionsansatte: Det lyder let, når politikerne med et pennestrøg fjerner en lang række administrative medarbejderes stillinger i udspillet til en ny sundhedsreform. Ifølge regeringen vil en nedlæggelse af regionsrådene kunne give en besparelse på halvanden milliard frem mod 2025, men for enhver med indsigt i de opgaver, der bliver løst i dag, ser tallet umiddelbart ud til at være grebet ud af den blå luft.

For hvad laver administrative medarbejdere i regionerne egentlig - ud over politisk betjening af de folkevalgte, som kun en meget lille andel er ansat til at løse?

Med 135.000 medarbejdere og et budget i 2019 på 105 milliarder kroner, er sygehusene en stor og kompliceret maskine, det kræver mange kompetencer at holde kørende. Først og fremmest løser de administrativt ansatte en lang række opgaver, som gør, at det sundhedsfaglige personale kan bruge mere af deres tid på patienterne. Ønsket om at bruge sin faglighed bedst muligt er kernen i alle medarbejderes arbejdsliv, og mange sundhedsfaglige opgaver ville tage længere tid at løse, hvis sygeplejersker og læger selv skulle stå for hele administrationen.

Skal vi have lægerne til at sidde og bestille håndsæbe og viskestykker? Skal sygeplejerskerne lægge budgetter og styre byggeriet af de nye supersygehuse? Hvem skal udvikle og vedligeholde de nødvendige IT-systemer? Og sikre, at alle får deres løn til tiden? Der er brug for administrative medarbejdere på sygehusene til at understøtte de sundhedsfaglige - så vi bruger hinandens tid bedst muligt.

De administrative medarbejdere har også en væsentlig opgave med at overvåge og følge op på de politiske fastsatte mål om fx behandlingsgarantier og ventetider. De mål bliver forhåbentlig ikke sparet væk, selv om de folkevalgte regionsrådspolitikere forsvinder. Vi ved, at behandlingsgarantier redder mange menneskers liv. Men en behandlingsgaranti findes kun, hvis udrednings- og behandlingstider bliver overvåget og videreformidlet, så det er muligt at finde løsninger, hvis tiderne begynder at skride.

Sundhedsfaglige og administrative hænder er to sider af samme sag, hvis vi ønsker et stærkt og velfungerende sundhedsvæsen. Vi supplerer hinanden, og der findes ikke et overflødigt lag af medarbejdere, som kan skæres bort uden konsekvenser. Faktisk viser internationale sammenligninger, at vi i Danmark bruger under OECD-gennemsnittet på administration i sundhedsvæsenet, hvilket er godt og seriøst. Og Danmark har i øvrigt et af de mest velfungerende sundhedsvæsener i Europa.

Hverdagen fungerer på arbejdspladserne de mange besparelser og nedskæringer ufortalt, og tværfagligheden og respektfuld dialog mellem de forskellige faggrupper er nøglen til at skabe endnu bedre resultater. Vores håb er, at politikerne vil lytte og inddrage medarbejderne endnu mere i de forhandlinger, der skal munde ud i en reform af sundhedsvæsenet.

Og så håber vi, at politikerne vil gå forrest og tale de mange dygtige medarbejdere op, der hver dag går på arbejde med det formål at løse velfærdssamfundets mange opgaver så samvittighedsfuldt som muligt. Ingen er overflødige og ingen medarbejdere kan reduceres til sparemål uden alvorlige konsekvenser for det sundhedsvæsen, vi er så stolte - og afhængige - af.