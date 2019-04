Læserbrev: Hvor længe har I udbydere tænkt jer, at I kan blive ved med at genudsende alle genudsendelserne? År efter år? Jeg er 88 år og glemsom, men er blevet så inddoktrineret, at jeg kan fuldende deres replikker. Tænk på de gamle, der bliver sat foran tv, som ikke har andre ting at opleve. I burde give os et licensfrit år, eventuelt et mindre beløb til TV-avisen. Håber I snart tager jer sammen.