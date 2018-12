Turisme. Svanninge Bakker med i ny naturkanon

Svanninge Bakker er et af de smukkeste steder i Danmark. Det vil enhver fynbo sikkert sige uden at blinke, men nu har vi fået papir på det.

Svanninge Bakker er nemlig blevet optaget på den helt nye nationale naturkanon. Her er de 15 smukkeste og vigtigste danske naturområder oplistet. Det er udover Svanninge Bakker bl.a. Råbjerg Mile, Mols Bjerge og Mandø i Vadehavet. Det er nogle af de skønneste naturområder, vi har i Danmark. En jury, hvor bl.a. Danmarks Naturfredningsforening har siddet med, har på baggrund af 1670 forslag fra borgere udvalgt de 15 natursteder.

Fyn har virkeligt meget at byde på for tilrejsende turister, hvilket optagelsen på den nye naturkanon vidner om. Imidlertid skal der også arbejdes med de generelle rammevilkår for at sætte gang i mere aktivitet inden for turisterhvervet.

Først og fremmest er det vigtigt, at vi får mere helårsturisme. I den forbindelse har regeringen, med finansloven for næste år, foreslået at sænke afgiften på strøm til opvarmning af sommerhuse. Det vil gøre det mere rentabelt at leje sommerhuse ud om efteråret og om vinteren uden, at elmåleren løber løbsk. Det er et konkret tiltag, som vil kunne tiltrække flere turister til Fyn - også når De Fynske Alper er sneklædte.