Tryghed. Samarbejde bygger bro mellem barn og skole

Læserbrev: I mandags åbnede vores folkeskoler deres døre for både nye og gamle elever, forældre og lærere. Vi snakker med rette ofte om folkeskolen, for her formes vores børn og styrkes til at møde fremtiden. Det evige spørgsmål er, hvordan forbereder vi bedst vores børn til fremtiden?

Jeg tænker som far til fire tidligere folkeskolebørn, at der er tre ting af betydning for den optimale dannelse: det gode samarbejde, skole-hjem-samtaler og nationale tests.

Formålet med de nationale tests er at styrke elevernes færdigheder i de forskellige fag. Det er meningen, at disse tests giver lærere og forældre indblik i det faglige niveau og på hvilke punkter, eleven har brug for støtte. Det er en måde at systematisere den videre hjælp på et individuelt niveau, fordi eleverne kommer med forskellig baggrund og med forskellige tilgængelige ressourcer. Selvfølgelig bliver eleverne ikke fagligt stærkere af de nationale tests i sig selv, men de har mulighed for sort på hvidt at se deres udvikling med jævne mellemrum, og dette kan forhåbentlig motivere dem og inspirere til glæde ved selve læringen. Mit indtryk har desuden været, at eleverne bliver glade ved at vise deres kunnen.

Et godt samarbejde mellem lærere og forældre bygger bro mellem barnet og skolen, og gør skolelivet til en integreret del af barnets liv. Samarbejdet sikrer tryghed og tillid for barnet. Det gode samarbejde og skole-hjem-samtale hænger for mig uløseligt sammen. Vi ved, at lærerne har virkelig travlt og ikke har alverdens tid til at imødekomme forældres ønske om feedback på ugentlig eller månedlig basis; måske mere i disse tider hvor ord som "curlingbørn" er blevet en del af vores ordforråd. Men feedback fra lærerne er essentielle, og jeg synes, at der er god grund til at øge antallet af dem i folkeskolen til måske fire gange om året.

Jeg ønsker alle et godt skoleår, både elever, lærere, forældre, skolepedellen og sekretærerne med at skabe tryghed på vores danske folkeskoler.