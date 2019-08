Læserbrev: Så skete det, man har frygtet uge efter uge, at man bliver ramt af den nye invasive art i å-området mellem Tarup og Næsby. Vi er mange, der ikke bruger stiområdet i løbet af weekenden, da det er til fare for ens børn, børnebørn og hunde. Vi er så ikke de første, som er blevet jaget væk fra området gennem det sidste halve år. De første, der lærte lektien, var råvildtet, harerne, egerne osv.

Hvis I stadig vil nyde synet af råvildtet og de andre dyr, kan de nogle gange ses i fabrikskvarteret ved Hans Egedevej, hvor der er roligt i weekenden. Denne pågældende invasive art er ofte blå, men ses også i andre farver. Den har gravet dybe stier i skoven, brostensbelagt flere af de mest benyttede stier, og fældet flere buske og træer i weekenderne ved hjælp af motoriserede værktøjer.

Er det mon kommunen, som leverer alt det materiale, som bliver gravet ned i skovbunden?

Hvis man skulle være så fræk at stille dem spørgsmål om det, der foregår, har arten en yderst truende og aggressiv adfærd, hvilket selvfølgelig er skræmmende, ikke mindst for børnene. En beboer i området har tidligere henvendt sig til kommunen om det voksende problem i området og fik den besked, at der var givet tilladelse. Mærkeligt. Der fandtes ingen offentlige tilgængelige papirer, der kunne bekræfte det.

I løbet af en måned lykkedes det at få et møde med forvaltningen og hokus, pokus, så var der en tilladelse, som var lavet i løbet af den måned, der var gået. Besynderligt og ikke særligt betryggende for ens retssikkerhed.

Det skal nævnes, at arten bevæger sig ved hjælp af hjul.