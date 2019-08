Trump. Find en bedre mærkesag

Læserbrev: Karsten Hønge og Donald Trump taler begge "lige ud af posen". Det er så det eneste lighedstegn for de to politikere, jeg kan komme på. Nu fører Karsten Hønge an i arrangementer for "hade" demonstrationer i forbindelse med Trumps officielle besøg.

Hvis det er topmålet i valget af mærkesager for en folketingspolitiker, så er det dybt skuffende og beskæmmende for standen. Det burde føre til en kammeratlig samtale med partiformanden. Benyt tiden under Trumps besøg til at styrke SF's engagement i EU og andre vigtigere sager end hademonstrationer.