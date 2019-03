Troværdighed - eller mangel på samme: Hvad skal vi stemme på til valget?

Politikerlede: Peter Kristensen havde her i forløbne uge et indlæg i avisen Danmark om politikerlede og politikeres troværdighed - en eventuel sammenhæng mellem de to ting. Jeg er meget enig med Peter Kristensens synspunkter, men hvis det så bare var det eneste, så kunne vi vel lære at "tolke" dem.

Det pynter jo ikke på politikertroværdigheden, når man laver et såkaldt forlig, hvor resultatet er, at sundhedspersonalet på gulvet, lærerne osv. skal arbejde mere - og til mindre løn. Jeg mener faktisk, at det gav mere uro end forlig. Men ok - forlig blandt et flertal af politikere, så jo dog et forlig, men noget makværk var det. Når så samme politikere bagefter laver et forlig om, at politikerne skal have en anseelig lønforhøjelse - og her nævnes intet om, at betingelsen er, at de altså må til at løbe noget stærkere og få noget mere arbejde fra hånden - hvor bliver tilliden til politikerne så af? For mig blegner den i hvert fald en hel del. Det smager af "ta'-selvbord" i luksusklasse.

Situationen kommer nemt til at ligne historien fra Padborg, hvor et vognmandsfirma havde chauffører ansat til latterligt små lønninger og selv tog overskuddet. Man forlanger, at "de andre" skal tjene pengene, og så putter man ellers pengene i sin egen lomme. Det skal dog retfærdigvis siges, at i tilfældet her tog de fleste politikere afstand fra situationen. Ikke mindst, fordi pressen her havde gjort befolkningen godt forargede, så her var der jo "stemmer" i at fordømme det - eller man turde måske ikke andet. For ellers hylder vore politikere da i stor stil EU og dens regel om arbejdskraftens frie bevægelighed, så vi kan få nogle udlændinge til at komme og arbejde, så de kan trykke overenskomsten lidt nedad.

Det gælder dog ikke muslimer. Selvom mange indvandrere gerne vil have et job og selv tjene til dagen og vejen, så er disse ikke velsete. Det er, som om man tror, at der er stemmer i at genere dem mest muligt. Husk lige, at der ifølge grundloven er religionsfrihed i Danmark - og husk også, at tryk avler modtryk.

Det lyder jo utroværdigt, når politikerne den ene dag taler om højere pensionsalder, fordi der mangler arbejdskraft, og man så ikke vil have indvandrerne i arbejde. Hvad skal vi tro?

Et andet eksempel er kommunalreformen, hvor man nu vil have regionerne nedlagt igen. Hvad så med disse "regionsborge", som man fik bygget og som kostede vel ligeså meget som et supersygehus? Man får jo uvægerligt opfattelsen af, at politikerne ikke har respekt for brugen af borgernes penge. Så var det da væsentlig bedre at have brugt dem på nogle flere "varme hænder" i sundheds- og plejesektoren. Så kunne den brede befolkning da have fornemmet, at de fik noget for pengene.

Husk kære politikere: Det er ikke det, du har sagt, du har sagt, men det, din tilhører opfatter.

Derfor duer det ikke at sige et den ene dag, og så dagen efter gøre det modsatte. Så giver det i hvert fald ikke troværdighed og tillid til politikerne..