Hvor er det dog trist, at citybussen bliver nedlagt. Det er jeg og mange andre ældre meget ked af, for det var en bekvem måde at komme til centrum på. Som det bliver, skal man gå fra banegården, eller hvor det nu bliver, og til midtbyen, og det er der mange, der ikke er i stand til.

Ærgerligt, at den slags goder bliver taget fra os, det er sandelig ikke nemt at blive gammel i Odense.