Læserbrev: I Venstre kæmper vi for at fastholde den aftale og beslutning, vi allerede har fået på plads før folketingsvalget i blå lejr, at det tredje fynske motorvejsspor også skal bygges syd om Odense, i forlængelse af det arbejde der allerede er sat i gang.

Planerne er klar, og pengene er sat af. Så det er ret nemt for den nye S-transportminister blot at bekræfte aftalen og sætte i gang. Desværre har den nye S-transportminister helt unødvendigt sat etapen syd om Odense på pause med tredje fynske motorvejsspor. Jeg kan sige klart, at vi fortsat vil kæmpe den fynske motorvejskamp. Der er kæmpe stort behov for at få det tredje motorvejsspor også syd om Odense sat i gang, i forlængelse af det der er sat i gang, så det kan blive lavet i en omgang. Mange mennesker holder jævnligt i kø, erhvervslivet på Fyn investerer i vækst og flere arbejdspladser. Det er godt, og det giver behov for motorvejsinvesteringer og ekstra afkørsel ved Odense. I Venstre vil vi fortsat kæmpe for den fynske motorvejsudvidelse, så der hurtigst muligt kan blive trykket på "sæt i gang knappen".