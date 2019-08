Tre spor. Hele Danmark bruger fynske motorvej

Læserbrev: Kære Benny Engelbrecht, lad nu ikke din embedsperiode starte med, at du render fra de løfter, der er indgået om udvidelsen af motorvejen hen over Fyn. Udvidelsen er nødvendig, ikke bare for fynboerne, men for hele Danmark. Langt størstedelen af den trafik, der kører på E20, skal videre ud i landet og mod Europa. Dagligt sidder pendlere, sælgere, montører, håndværkere og lastbiler i kø, mens deres produktivitet falder, og Danmark taber penge. Fyn er ikke alene Danmarks grønne hjerte, det er også det trafikale hjerte - og der er brug for en udvidelsen af de trafikårer, der holder hjulene i gang.

Udvidelsen af den fynske motorvej syd om Odense skulle også hjælpe de mange borgere, der lever i et støjhelvede langs motorvejen. Særligt slemt er det ved Odense, hvor motorvejen skærer sig i gennem byen, med trafikstøj til følge. De borgere blev lovet støjdæmpende foranstaltninger ved udvidelsen. Skal de også skuffes og fortsat leve i et støjhelvede?