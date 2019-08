Transport. Uber udløser gigantregninger. Også til provinsen

Synspunkt: "Vi mangler Uber. For eksempel, når vi bliver inviteret ud på sushi, steak og middag med vin hos gode venner. Uber kan løse problemer lige fra spirituskørsel og opdragelse af unge i weekendens natteliv til et lettere liv for pensionister, der vil besøge familien".

Sådan lød det, kort refereret i et læserbrev forleden fra Pia Offer Madsen, der er byrådsmedlem i Assens for partiet Venstre.

Hun ønsker Uber tilbage til Danmark. Og kalder Uber en innovativ og fleksibel løsning på mange borgeres udfordringer med transport. Ikke mindst her i provinsen. Det skal Pia Offer Madsen naturligvis have lov at mene. Men hun glemmer fuldstændig, hvordan Uber fungerede og opførte sig i Danmark. Så lad mig præcisere og oplyse lidt om det, så vi kan få en mere nuanceret debat om transport.

For det første. Uber kørte aldrig i provinsen. Kun i Storkøbenhavn. Så jeg forstår slet ikke, hvordan Uber på noget tidspunkt har været til gavn for unge, pensionister og andre borgere her på Fyn. For Ubers koncept er at tjene penge, der hvor der var flest penge at hente. Nemlig i store byer med masser af kunder. Ikke i mere tyndt befolkede egne vest for Storebælt.

For det andet. Uber har efterladt en stribe gigantregninger. Fordi Ubers forretningsmodel bygger på sort arbejde og ulovlig piratkørsel. Derfor er Skattestyrelsen nu i fuld gang med at tjekke årsopgørelserne for de 4500 chauffører, der brugte Ubers app til at tilbyde sort taxikørsel i Storkøbenhavn. Foreløbige tal tyder på, at 99 ud af 100 Uber-chauffører aldrig opgav indtægter til Skat. Men det står klart, at det er cirka 300 millioner kroner, der er tjent via Uber-kørsel i Danmark. Derfor er en skatteregning af meget store dimensioner kommet for dagens lys, fordi de hollandske skattemyndigheder har bidraget med oplysninger til Danmark om Ubers indtægter her i landet og om, hvem der har kørt for Uber.

Uber har europæisk hovedkvarter i Holland. Og i Holland har Uber skabt samme problemer som i Danmark med sort arbejde, brud på love og regler og regninger til samfundet. Og derfor har Holland lige som Danmark og flere og flere andre lande valgt at slå bremserne hårdt i for Ubers forretningsmodel.

For det tredje. Uber har aldrig været lovlig i Danmark. Hverken i forhold til den gamle taxilovgivning eller i forhold til den nye. Det ved Uber udmærket. For det fik Uber at vide med det samme, da Uber startede på det danske marked i november 2014. Endda med store bogstaver fra både Trafikstyrelsen og daværende transportminister Magnus Heunicke (S).

Alligevel startede Uber med store gyldne løfter til kunder og interesserede chauffører. Og en ren afvisning af, at kørsel for Uber var ulovlig. Den hoppede cirka 4500 danskere med egen bil og lyst til ekstra indtægter på. Og også det har efterladt en gigantisk regning.

I 2017 blev fire forhenværende Uber-chauffører idømt bøder på henholdsvis 40.000, 60.000, 110.000 og 486.000 kroner for ulovlig piratkørsel i 2014 og 2015. Det skete i de første prøvesager, og dommene var krystalklare. Derfor er der flere bøder og regninger på vej til de øvrige Uber-chauffører.

Derfor hører jeg til dem, der på ingen møde savner Uber her i Danmark. Det er jeg heldigvis enig med et særdeles bredt flertal i Folketinget om. Et flertal, der heldigvis også tæller Pia Offer Madsens partifæller i Venstre. For også Venstre står bag den nye taxilov, der hverken åbner op for gammeldags skattesnyd, ulovlig piratkørsel og tilhørende unfair konkurrence mod et helt erhverv. Eller håbløst gammeldags Uber-job på daglejervilkår uden regler og aftaler om løn på arbejdsmarkedet. Og dermed heller ikke store regninger til danskerne. Hverken i storbyerne eller provinsen.