Transport: Taxaer gider ikke Brylle

Læserbrev: Der er så dejligt ude på landet, og vi er faktisk ret mange mennesker, der har valgt at bo herude. Det er her, vi lever og arbejder og nyder tilværelsen. I dagtimerne er her forholdsvis mange muligheder for at komme rundt fra sted til sted, for rutebiler kører i bebyggede områder med en rimelig frekvens, og ellers er der Teletaxa, som, mod bestilling, kører kortere distancer. Men efter kl. 23.00 er det slut. Som Pia Offer Madsen så rigtigt skrev i Fyens Stiftstidende i søndags, så er der desværre kun ganske få muligheder for at blive transporteret ud eller hjem herude på landet, når først mørket har sænket sig.

Efter liberaliseringen af taxaloven sidste forår er der efterhånden monopollignende tilstande, og de resterende taxaselskaber kan derfor fravælge de urentable ture. Når de store koncerter i Tusindårsskoven er slut, og alle gæsterne skal hjem, og du langt om længe har fået fat i en taxa, så er der absolut ingen garanti for, at taxaen vil køre dig uden for Odense by. Hvis man er heldig, bliver man bare smidt af ved kommunegrænsen. Derfor er vi afhængig af familie eller gode venner, der vil køre.

Vi driver et lille værtshus lidt uden for Brylle, og adskillelige gange har gæster forsøgt at bestille en taxa en ganske almindelig torsdag aften. Men hver gang er der afslag, for taxaer kører ikke ud til os på landet. Kommunens tilbud via Fynbus er rigtigt fint og brugbart, men om aftenen og natten er der altså også behov for transport, men lige nu er det etablerede system næsten ikke eksisterende, desværre.

Hvor ville det dog være belejligt med en Ubervogn, altså en person med bil og lyst til at tjene lidt penge. Selvfølgelig skal forsikring og andre forhold være i orden for chaufføren, og bilen skal vel også have en godkendelse. Det kan da godt være, at indtjeningen ikke bliver voldsom stor alle dage, og måske er bilen ikke dyr og flot, men hvis studenten, pensionisten eller hende, der bare ikke gider at se tv hver aften, har lyst, så er det da en kærkommen mulighed for adspredelse og ekstra indtægt. Samtidig er det en kæmpe indsats for mobiliteten på landet. Kære politikere: få nu øjnene op for at taxaloven ikke virker ude på landet, men acceptér at Uber eller tilsvarende kan være den manglende brik til en acceptabel fremkommelighed.