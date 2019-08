Transport. Løbehjulet alle snakker om

Synspunkt: Nu er fornyelse og forandring kommet til Odense. Når teknologien fylder mere i vores hverdag, så er det på en eller anden måde også en forstyrrelse af vores tryghed og sædvaner. Forandringer vil altid møde en vis form for "modstand" eller kritik uanset forandringens gode intentioner, og det er sundt.

Dette har ikke været anderledes med Odenses velkomst til de elektriske løbehjul. I medierne har man kunnet læse den ene skandale og ulykke efter den anden, og jeg begyndte at tro, at denne teknologi var løbet løbsk.

Forleden aften skulle fruen og jeg på en aftentur, og tæt på vores hus møder vi synet af fire løbehjul. Vi nærmere os nysgerrigt og læser lidt info på den anviste app. Vi beslutter os for at tage en tur, selv om min hustru var yderst skeptisk "ej, den kan jeg da ikke styre". Efter to minutter var hun ikke til at stoppe. Hun havde pludselig fundet sit indre legebarn og syntes, det var hyldende morsomt.

Vi kørte naturligvis efter færdselslovens anvisninger, ligesom når man transporterer sig på cykel, rulleskøjter eller skateboard. Kritikken mod disse løbehjul går ofte på, at folk smider dem og spærrer fortove. Det skal folk naturligvis stoppe med, det hører ingen steder hjemme. Lige såvel som alle de, der smider cykler i søerne, vejgrøften, til koncerter eller foran banegården: Stop med det. Det ser heller ikke ligefrem godt ud med skraldet efter festivalerne eller efter en bytur lørdag aften: Stop med det.

Min pointe er, at det ikke er løbehjulets skyld, at ulykkerne sker eller generne opleves. Derimod er det den person, som har påtaget sig ansvaret for løbehjulet, der er ansvarlig for at køre efter reglerne og parkere det, som firmaet illustrativt anviser.

Det eneste kritikpunkt, man kunne rejse i forhold til løbehjul generelt er, at de har indbygget batteri. Det er noget skidt for miljøet og genanvendeligheden, såfremt de ryger på genbrugen, da man ikke kan sortere batteri og metal fra hinanden.

Fremtidens transport skal være agilt, nemt og sjovt. Løbehjulet har alle disse egenskaber.

Dog skal virksomheden bag løbehjulene huske at parkere løbehjulene i rabatter og ikke på fortove. Borgere har nemlig siden mit opslag på Facebook sendt mig billeder, hvor de er parkeret uhensigtmæssigt fra firmaets side.